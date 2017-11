PICHAÇÕES COM SIGLAS DE FACÇÕES CRIMINOSAS ASSUSTAM MORADORES DE SÃO BENEDITO/CE; VÍDEO

O medo que contagiou a população é ainda maior por conta dos vídeos divulgados nas redes sociais onde integrantes de facção criminosa avisam que estão chegando.

Mais um capítulo da violência no Ceará. Dessa vez, moradores de São Benedito, Região Norte do Estado, estão apavorados com a insegurança e a chegada de facções criminosas.





Pelas ruas de São Benedito é possível ver muitas pichações com as siglas da facção criminosa Guardiões do Estado. As marcas da facção estão por todos os lados.





O medo que contagiou a população é ainda maior por conta dos vídeos divulgados nas redes sociais onde integrantes de facção criminosa avisam que estão chegando ao local. Nos vídeos, os criminosos fazem ainda ameaças aos agentes do Pró-Cidadania.





Os agentes afirmam que não vão se intimidar e comentam a grande operação contra a criminalidade que foi realizada na região semana passada. Na operação, entre as prisões realizadas estariam três possíveis integrantes da facção criminosa que gravou os vídeos.





De acordo com a Comissão de Direito Penitenciário da OAB, o Ceará tem mais de 23 mil detentos, mas a capacidade é de somente 12 mil. Para a OAB Ceará, não é possível combater essas facções sem políticas públicas voltadas ao sistema carcerário. Enquanto os planos de combate ao crime não são realizados de forma completa, a população continua como vítima a pedir socorro.





Veja todos os destalhes no vídeo do Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro/SBT:

