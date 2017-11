PM PRENDE QUADRILHA ARMADA EM SENADOR POMPEU APÓS UMA TROCA DE TIROS

Os sete bandidos foram capturados num cerco que contou com a mobilização de vários policiais.

Uma operação da Polícia Militar no Município de Senador Pompeu, no Sertão Central do Ceará (a 273Km de Fortaleza), resultou na prisão de uma quadrilha fortemente armada e que era ligada a uma facção criminosa paulista. O bando foi cercado pela PM na zona rural após uma intensa troca de tiros em que dois militares acabaram feridos. Sete bandidos foram capturados e o arsenal apreendido.





A operação aconteceu na manhã desta segunda-feira (6) após a PM receber informações de que a quadrilha armada estaria praticando assaltos e estaria escondida em residências no bairro Pavãozinho. Ao chegar no local, os militares foram recebidos a tiros. Um PM, identificado como sargento Carlos, foi atingido com um tiro na perna. Logo, foi pedido reforço.





Patrulhas do Comando Tático Motorizado (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) deram apoio às equipes da 2ª Companhia do 9º BPM (Senador Pompeu) no cerco aos criminosos. Numa residência, cinco componentes do bando foram detidos. Em seguida, numa segunda residência, mais dois membros da quadrilha foram detidos. Alguns dos criminosos eram foragidos das cadeias públicas de Senador Pompeu e Russas.





Algumas armas da quadrilha estavam escondidas (enterradas) em um matagal. Eram três espingardas de calibre 12 (escopetas) e foram descobertas na varredura dos militares na mata. Além das três escopetas, também foram apreendidos três revólveres de calibre 38 e vários celulares. A Polícia descobriu que o bando foi o responsável por um assalto a uma chácara ocorrido no domingo (6).









Presos





Os sete bandidos presos foram identificados como: Daniel Oliveira da Silva, 25 anos; Francileudo Filgueiras de Sousa Ribeiro, 22; Francisco Gilberto de Sousa Silva, 21; Francisco Jarys Alves Sombra, 23; Francisco Leonardo da Silva Rodrigues, 24; João Victor Santiago Diógenes, 20; e João Batista de Oliveira Filho, 20. Segundo a Polícia, todos possuem antecedentes criminais, em que respondem por delitos como homicídio, roubo, furto, receptação, roubo de veículo, porte ilegal de arma, tentativa de homicídio, além de tráfico de drogas.





A prisão da quadrilha faz parte de uma mobilização que vem sendo realizada por uma força-tarefa do Município, que envolve a Prefeitura Municipal, a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Publico e a Justiça através da comarca de Senador Pompeu. O intenso trabalho de prevenção e combate ao crime tem reduzido drasticamente os índices de delitos ali.





Fonte: Fernando Ribeiro