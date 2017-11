Polícia apreende carro sendo adesivado com a marca da PM para uso em filme

Os produtores do filme não tinham a autorização para caracterizar o veículo com as inscrições da Polícia Militar.



Um veículo foi apreendido com as inscrições da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois produtores de cinema estavam caracterizando o automóvel para as gravações de cenas para um longa-metragem.





Uma equipe policial estava passando pelo Bairro Montese, em Fortaleza, na última quarta-feira (15), quando avistou o veículo sendo adesivado com as inscrições da PM.





Conforme a pasta, os dois produtores foram encaminhados para o 11º Distrito Policial. A equipe de produção do conteúdo não havia apresentado nenhuma autorização referente ao uso das inscrições da PMCE no veículo.





Ao esclarecer o caso, os produtores foram liberados. “Não foi constatado que o veículo, alugado pela equipe, estaria em uso, conforme expressa a Leia das Contravenções Penais, no artigo 46”, explicou a nota.





A SSPDS informa que o automóvel está apreendido na delegacia e aguarda o proprietário pelo aluguel do veículo para fazer a remoção dos adesivos.



Fonte: Tribuna do Ceará