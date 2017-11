POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL (DDM) PRENDE ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Por volta das 16h desta quinta-feira (23), Investigadores da Delegacia da Mulher (DDM) deram cumprimento a mais um Mandado de Prisão expedido pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Sobral, Exma. Dra. Joyce Sampaio Fontenelle Durval, em desfavor de João Rodrigues de Carvalho, que é acusado de estupro de veraneável. O acusado foi encaminhado à Cadeia Pública local, onde ficará à disposição do Poder Judiciário





Mais uma vez, mesmo com as dificuldades estruturais e humanas da Polícia Civil do Ceará, em especial os Policiais Civis de Sobral, vem realizando o seu trabalho de forma rápida e eficiente para garantir a segurança da população sobralense e cearense.