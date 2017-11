POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO

Na manhã desta sexta-feira (10), Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) com o apoio dos policiais civis da Delegacia Regional (DRPC) e Delegacia Municipal (DMPC) prenderam em flagrante delito o individuo de nome Leonardo dos Santos Lucas. Leonardo é acusado de ter agredido sua companheira. Tudo começou quando por volta das 8h da manhã, a vítima chegou com seu filho na Delegacia de Defesa da Mulher, com a boca sangrando, arranhões no pescoço e nos braços, dizendo que seu companheiro havia lhe agredido, em virtude dela ter reclamando que Leonardo estava usando drogas (maconha) dentro de casa. A autoridade policial determinou que os investigadores realizassem diligencias com o intuito de localizar e prender o acusado.