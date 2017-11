POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã desta sexta-feira (24), Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-DDM, com o apoio da Delegacia Regional de Sobral-DRPC, efetuaram a prisão em flagrante delito de Vioneis Linhares Fernandes, com ele a polícia encontrou 3600 cigarros contrabandeados, três munições intactas e vários cheques com suspeitas de fraudes.

Tudo começou através de uma denúncia anônima, relatando que o senhor Vionato Linhares Fernandes, vulgo "Nego", foragido da Polícia de Sobral e acusado de estupro de vulnerável se encontrava na casa de seu irmão Vioneis. Diante da denúncia, os Policiais Civis se deslocaram até o município de Irauçuba, afim de averiguar se Vionato realmente se encontrava na casa do irmão. Ao chegar no local, os policiais encontraram 3600 cigarros dentro de uma caixa, logo em seguida, chegou o senhor Viones no carro de seu irmão Vionato e confirmou que a casa era sua. Logo em seguida, foi dado uma busca no carro e foi encontrado às munições e os cheques. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher em Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.

Foragido: Vionato Linhares Fernandes





Vioneis disse que não sabia o paradeiro de Vionato. Vioneis, que já responde por crime de estelionato.





Na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, foi lavrado o procedimento de Vioneis e encaminhado para a cadeia pública de Irauçuba, onde ficará à disposição da Justiça Federal.





Ressalta-se que a Polícia Civil de Sobral vem realizando um excelente trabalho à sociedade sobralense e cearense, mesmo com todas as dificuldades.