POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE MÃE E FILHA POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Hoje (06) por volta das 17:00 horas, Policiais Civis da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral de posse de um mandado de busca e apreensão, prenderam em flagrante MARIA LUISA MESQUITA e MARIA HELOÍSA MESQUITA SOARES (mãe e filha) por posse irregular de arma de fogo. Na residência, localizada na Travessa São Cristóvão, bairro Santa Casa, foi encontrado um revólver calibre 38 municiado, tendo as duas recebido voz de prisão. Sendo um crime afiançável, as duas pagaram uma fiança no valor de R$ 16.000,00, sendo postas em liberdade.



Ressalta-se que na mesma residência, no mês passado, foi encontrado muita droga, dois homens foram presos e dinheiro apreendido. A prisão é fruto de investigação realizada pela Polícia Civil de Sobral.

