POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE FLANELINHA POR EXTORSÃO

Por volta das 17h desta quarta-feira (8), Policiais Civis efetuaram a prisão em flagrante do flanelinha Fabrício da Silva, 31 anos, natural de Sobral. A prisão aconteceu logo após o acusado extorquir uma mulher em frente o North Shopping Sobral. A vítima estacionou seu carro nas proximidades do Shopping, ao retornar para pegar seu veículo, o acusado cobrou indevidamente o estacionamento, a mulher se recusou a pagar, pois o local era público, então o flanelinha a ameaçou. A vítima acionou a Polícia Civil, que compareceu no local e efetuou a prisão do acusado.





Fabrício recebeu voz de prisão no local, em seguida foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais.







Detalhe





Diariamente várias pessoas são vítimas de extorsão por parte de alguns flanelinhas, que na maioria das vezes as vítimas não acionam a polícia.





Orienta-se que quando o cidadão for ameaçado a dar dinheiro indevidamente pelo estacionamento que é público, a polícia deve ser acionada, para que seja tomadas as medidas legais.





Fonte: Sobral 24 horas