POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE NOVAMENTE MÃE E FILHA POR TRÁFICO DE DROGAS

Policiais Civis da Delegacia Regional, Núcleo de Homicídios e Delegacia Municipal, prenderam hoje (14), por volta das 11:00 horas na Travessa São Cristóvão 2, Bairro Santa Casa, Maria Luísa Mesquita e Maria Heloísa Mesquita Soares (mãe e filha), por tráfico de drogas. Na residência das acusadas foram encontradas pedras de crack, maconha, dinheiro e balança de precisão. Os policiais civis há algum tempo vem investigando as acusadas o que resultou na prisão de hoje. Vale salientar que já foram encontradas armas e drogas na mesma residência, sendo que as duas autuadas na ocasião não se encontravam em casa. Semana passada novamente foram encontradas armas de fogo na residência delas, onde foram autuadas por posse de armas, mas que pagaram fiança no valor de R$ 16.000,00 e foram liberadas. Hoje não deram sorte e foram autuadas em flagrante nos artigos 33 e 35 por tráfico de drogas, e desta feita irão para cadeia. Mesmo na dificuldade, a polícia civil de Sobral cumpre sua função Constitucional de investigar e prender os infratores da lei.