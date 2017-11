POLICIA CIVIL DE VARJOTA RECUPERA VEICULO FURTADO NO PIAUI

Na tarde de hoje, a Policia Civil de Varjota recuperou, em menos de 24 horas, mais um veiculo produto de crime. Desta vez, o veiculo recuperado foi uma pick up S-10, placa PIN-6045 de Teresina-PI, que havia sido furtado na madrugada de hoje no município de Landri Sales-PI.



Após contato da Policia Civil piauiense, a equipe de policiais civis de Varjota-CE, coordenada pelo Delegado Afonso Timbó, empreendeu diligencias e localizou referido veiculo em um Lava-Jato, onde havia sido deixado por um indivíduo ainda não identificado.



As investigações prosseguem e a Policia Civil pede que a população possa repassar informações úteis para o desmantelamento dos criminosos que agem de maneira interestadual.





Fonte: Sobral 24 horas