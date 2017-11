Polícia Federal cumpre mandados contra quadrilha que fraudava concursos

Estão sendo cumpridos 36 mandados em seis municípios do Ceará e nos estados do Piauí e da Paraíba.

A Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta quarta-feira (8), contra um grupo suspeito de fraudar provas de concursos públicos e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a PF, os suspeitos recebiam até R$ 90 mil por um gabarito.





Estão sendo cumpridos 36 mandados, sendo 21 de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 11 de condução coercitiva- quando o suspeito é levado para depor.





Os mandados estão sendo cumpridos em seis municípios do Ceará e nos estados do Piauí e da Paraíba.





De acordo com a PF, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Barbalha, Mauriti, Abaiara e Lavras da Mangabeira, no Ceará.





Além das cidades de São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba, e em Teresina, no estado do Piauí. O número de prisões ainda não foi divulgado pelo órgão.