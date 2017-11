JOVEM É PRESA COM MACONHA E COCAÍNA EM SANTANA DO ACARAÚ

Por volta das 19h de ontem (26), Policiais Militares da cidade de Santana do Acaraú efetuaram a prisão em flagrante da jovem Maria Taíza Machado de Oliveira, 18 anos, natural de Santana do Acaraú. Com a jovem, os policiais encontram 100g maconha e 10g de cocaína.





A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina na cidade. A acusada foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuada em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.





Os Policiais que efetuaram a prisão foram: Subtenente Castro, Sargento Silva, Soldado Jeferson e Soldado Alves.

Acusada: Maria Taíza Machado de Oliveira