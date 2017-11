POLÍCIA MILITAR DE SANTANA DO ACARAÚ APREENDE MENORES SUSPEITOS DE PRATICAREM ASSALTOS

Por volta das 13h de ontem (26), Policiais Militares da cidade de Santana do Acaraú receberam várias denúncias anônimas, informando que três menores suspeitos da prática de assaltos estariam homiziados em uma casa em um bairro da cidade. Os policiais se deslocaram até o local denunciando, e conseguiram flagrar três menores no interior da residência. Com os suspeitos a polícia encontrou duas máscaras utilizadas nos assaltos e quatro munições calibre 12.





As vítimas reconheceram os infratores como os autores dos assaltos.





Os PMs conduziram os menores para a Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Os Policiais responsáveis pela apreensão foram: Subtenente Castro, Sargento Silva, Soldado Jeferson e Soldado Alves.