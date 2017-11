POLÍCIA MILITAR É BALEADO DURANTE O TRABALHO

Um policial militar foi baleado no sábado (11), no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. A vítima, identificada apenas como Xavier, estava em patrulhamento no bairro, quando foi atingido com disparos feitos contra a equipe do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).





Houve troca de tiros. Dois suspeitos foram capturados, um deles menor de idade. Os dois foram levados para uma delegacia e prestaram depoimento, mas como foram encontrados sem drogas ou armas, tiveram que ser liberados.





O policial foi ferido no braço e um tiro atingiu seu capacete e o colete. Ele foi socorrido e passa bem.





Via Cnews