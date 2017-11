POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL REALIZAM MAIS UMA PRISÃO

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, no incio da tarde de hoje (29), deram cumprimento a mais um mandado de prisão expedido pela Juíza da 3° Vara Criminal de Sobral. O indivíduo preso foi identificado por Luís Flávio Ibiapina Rocha, vulgo "Baiá", acusado de está ameaçando sua ex-companheira de morte. Os policiais começaram as investigações com o fito de localizar e prender Baiá, tendo sido logrado êxito na casa de sua mãe, onde ele estava escondido dentro do guarda-roupas. O acusado foi conduzido para a Cadeia Pública de Sobral, ficando à disposição da justiça. Vale salientar que "Baiá" tem uma vasta ficha criminal, respondendo a 14 crimes, tais como: apropriação indébita, contravenção penal, lei dos entorpecentes, lesão corporal (Maria da Penha), ameaças na Maria da Penha, Dano, crimes contra a administração pública, furto, roubo.

Sendo um indivíduo considerado periculoso.





Mais uma vez os Policiais Civis do Ceará vem demonstrando que mesmo diante das dificuldades estruturais e de pessoal está tirando os elementos nocivos à sociedade e os colocando à disposição da justiça.

Policia,Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas