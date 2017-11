POLICIAIS CIVIS DE QUIXERAMOBIM PRENDEM HOMEM QUE MATOU O IRMÃO POR CIÚMES DA EX-MULHER

Uma investigação desenvolvida pela Delegacia Municipal de Quixeramobim, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20), resultou na captura de um homem suspeito de matar o próprio irmão, no domingo (19), nesta cidade da região Central cearense. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (23), por meio do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.





De acordo com a , o acusado Raimundo Galeno Moreira da Silva (40) matou o irmão, Raimundo Moreira da Silva (50), com golpes de faca e a tiros, após a vítima iniciar um relacionamento com a ex-mulher do suspeito. Antes do homicídio, o homem havia fugido com a companheira e retornou após um terceiro irmão afirmar que Galeno não guardava rancor pelo envolvimento amoroso dos dois.





A vítima foi morta na localidade de Pedreira e, após o fato, o homicida empreendeu fuga. Um inquérito policial foi instaurado, inicialmente, na Delegacia Regional de Quixadá e transferido para a Delegacia Municipal de Quixeramobim, que deu continuidade às investigações. Sentindo-se pressionado com as investidas que a Polícia Civil vinha realizando no intuito de prendê-lo, Galeno resolveu se entregar. Ele foi ouvido e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.





Fonte: SSPDS