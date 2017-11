POLICIAIS DO RAIO DE SOBRAL EM AÇÃO!

Por volta das 10h desta segunda-feira, dia 13, Policiais Militares do grupamento RAIO, durante patrulhamento na rua Tubiba, visualizaram um elemento em atitude suspeita. Quando os PMs se aproximaram do suspeito, ele se evadiu do local, adentrando o interior de uma residência. Foi realizado um policial na residência, quando o suspeito foi visto s e desfazendo de várias embalagens. Feito a abordagem ao elemento e mais dois que estavam na residência e foram encontrado alguns papelotes de cocaína.

Acusado: Francisco Charles de Mendonça Silva





Os Policiais conduziram todos os suspeitos para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

Acusado: Miro Ciro Nascimento





Os acusados foram identificado por: Miro Ciro Nascimento, 27 anos, natural de Sobral; Francisco Charles do Nascimento de Mendonça Silva, 23 anos, natural de Sobral, e o outro indivíduo suspeito foi ouvido como testemunha e liberado. Os acusados foram autuados em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico.

Material ilícito apreendido





Objetos apreendidos:





- Cocaína 18g





- R$ 45,50





- 01 Farda da Corpvs





- 01 capa de colete





- 03 celulares Samsung





- 01 Ipad





- 01 DVD portátil





- 07 Réplicas de relógio Invicta





- 03 cordões





- 01 pulseira





- 01 munição de 7.62 deflagrada





Fonte: Sobral 24 horas