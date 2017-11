POLICIAIS DO RAIO PRENDEM DUPLA COM MOTO ROUBADA NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

No final da tarde de ontem (18/11), por volta das 15h, a Equipe RAIO 01, realizando patrulhamento ostensivo nas proximidades da Fábrica Grendene, realizou abordagem a um dupla suspeita em uma motocicleta. A dupla estava conduzindo uma motocicleta Honda Fan de cor preta, com placa de uma Bros, ao verificar o chassi da motocicleta, foi verificada que a mesma estava com queixa de roubo.





Francisco Ailton Vasconcelos Ferreira, 18 anos e Samuel de Sousa Freitas, 27 anos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 190