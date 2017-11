POLICIAIS DO RAIO PRENDEM HOMEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS EM SOBRAL

No final da noite de segunda-feira (06/11), a Equipe de Policiais da Viatura RAIO 011, juntamente com policiais da viatura do Supervisor de Policiamento da AIS 14, verificaram uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Sumaré. Ao chegar na residência, um homem tentou empreender fuga, porém não conseguiu, sendo localizado várias pedras de crack, uma certa quantia em dinheiro, celulares e material para comercialização da droga.





Antônio Giceldo Vieira Rodrigues, vulgo "Cabelim" de 26 anos, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190