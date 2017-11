POLICIAIS DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

Na manhã de ontem (11/11), a Equipe RAIO 02, realizava patrulhamento pela rua da Consolação no bairro Parque Silvana I, quando alguns homens em atitudes suspeitas em um beco empreenderam fuga ao perceber a aproximação dos policiais. Realizando buscas no local, os policiais militares localizaram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, maconha e uma certa quantia em dinheiro.





O material apreendido e a identificação do acusado foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190