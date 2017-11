Policiais presos com drogas em mochilas dentro de Batalhão da PM, no Recife

Dois policiais foram presos após serem flagrados com drogas dentro de mochilas no 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, em Recife. Além das substâncias entorpecentes, os soldados também carregavam munições. A apreensão se deu após uma denúncia feita à Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS), nesta sexta-feira (17). De acordo com o Jornal do Commercio, um dos policiais estava com 16 pedras de crack, cinco papelotes de maconha, oito papelotes de pó branco (supostamente cocaína) e uma arma falsa. O outro PM portava sete papelotes de maconha e 16 munições de arma de fogo. Os dois homens foram autuados em flagrante por roubo, posse de entorpecentes e posse ilegal de munições de calibre restritos. Os PMs foram encaminhados para audiência de custódia e a Justiça decretou a prisão deles.





Via Salvador Dez