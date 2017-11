Policial civil é vítima de sequestro relâmpago em Juazeiro do Norte

A vítima foi liberada no município de Caririaçu. O veículo da inspetora ainda não foi encontrado.

Uma policial civil, lotada na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, foi vítima de um 'sequestro relâmpago', no início da tarde desta quarta-feira (29). O atentado contra a inspetora aconteceu em Juazeiro do Norte, na rua Clóvis Beviláqua, por volta de 12h30.





A vítima, de nome preservado, foi surpreendida por criminosos, que anunciaram um assalto e roubaram seu veículo pessoal. Conforme informações apuradas na delegacia, a inspetora esteve sob privação de liberdade durante aproximadamente meia hora.





A mulher foi liberada pelos criminosos no município de Caririaçu, localizado na Região Metropolitana do Cariri. Policiais informaram que a vítima não sofreu ferimentos. O veículo ainda não foi recuperado.





Com informações do portal Diário do Nordeste

Foto ilustrativa