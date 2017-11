POLÍCIAS CIVIL E MILITAR ESTOURAM "BOCA DE FUMO" EM RERIUTABA

Em uma operação policial realizada na data de hoje (22), com objetivo de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão na cidade de Reriutaba-CE, policiais civis de Varjota-CE e Pacujá-CE, sob o comando do delegado Afonso Timbó e policiais militares do destacamento de Reriutaba-CE, sob o comando do Sargento Marcelo, lograram exito em apreender diversas pedras de crack. Alem da droga, foram encontrados saquinhos de "dindin" (para armazenamento dos entorpecentes), facas e tesouras enroladas em jornal (que eram utilizadas para o corte dos entorpecentes), alem da quantia de aproximadamente R$ 320,00 em especie (a maior parte em dinheiro trocado).





O titular do imóvel, conhecido por "Gereba", que foi autuado em flagrante delito por trafico de drogas e recolhido a Cadeia Pública local, já vinha sendo monitorado pela Policia.





Uma valorosa ação integrada das Policias Civil e Militar que tira de circulação mais um traficante.