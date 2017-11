Posto de combustíveis de Fortaleza já foi assaltado mais de 50 vezes

Um dos frentistas, depois de ser assaltado 37 vezes, desistiu do trabalho. Segundo os funcionários, os crimes são constantes.

Um posto de combustíveis foi assaltado na Avenida Osório de Paiva, no Bairro Siqueira, na madrugada do último domingo (5). Já são mais de 50 assaltos ao estabelecimento. No dia 1º de novembro, um outro posto foi assaltado na mesma avenida.





Dois homens em uma moto renderam um frentista e levaram todo o dinheiro do estabelecimento. Segundo o funcionário que não quis se identificar, ele já sofreu 10 ataques em um ano e meio em que trabalha no lugar. Um dos colegas já foi vítima 37 vezes e desistiu de trabalhar.





O funcionário afirmou, em entrevista ao programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, que não existe policiamento no local e que a insegurança é constante. Ele relatou também que todas as ações são rápidas, mas muito violentas.





Assalto na mesma Avenida





Um casal assaltou um posto de combustíveis na Avenida Osório de Paiva, no Bairro Vila Peri, na tarde da última terça-feira (31), em Fortaleza. Eles chegaram em uma motocicleta e, durante a abordagem, a mulher fica ao lado do veículo e o homem executou toda a ação criminosa.





Ele rendeu os frentistas e também assaltou um dos clientes que estavam no local. Toda a ação criminosa aconteceu a poucos metros do 5º Distrito Policial e foi registrada por câmeras de segurança que mostram nitidamente a mulher sem arma, além da placa do veículo que eles utilizaram para o crime.





Confira o caso no programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, às 12h10 desta terça-feira (7).





Veja o vídeo:

violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará