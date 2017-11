No sábado, dia 25, o Prefeito de Coreaú, Carlos Roner, participou dos festejos da localidade de Lamarão, acompanhado do vereador Osvaldo Araújo, dos amigos Lopes e Helton Carvalho e das lideranças: Rogério Tabosa do Mota; Antônio Marcos da Feitoria; Edmilson da Feitoria; Raimundo do Lamarão; Neném do Lamarão; Zé Albuquerque da Feitoria e Joseli do Lamarão.

