Prefeito Ivo Gomes entrega quadra Poliesportiva à comunidade de Ouro Branco

Acompanhado do deputado federal Leônidas Cristino, o prefeito Ivo Gomes inaugurou, na tarde deste sábado (25/11), uma quadra poliesportiva, na comunidade de Ouro Branco, distrito de Rafael Arruda, zona rural de Sobral. O equipamento era um sonho antigo da comunidade que agora dispõe de um espaço adequado para a prática de atividades esportivas. A quadra, que leva o nome de Antônio Aristides da Ponte, custou R$ 585 mil.

Para o técnico em enfermagem Cristiano Albuquerque, “é com muita alegria que a comunidade recebe esta obra. A juventude merecia este presente, que também servirá para idosos e crianças praticarem exercícios”, comemorou.





Durante a inauguração, o prefeito Ivo Gomes afirmou que todas as ações de seu governo são voltadas para as comunidades que mais necessitam do apoio do poder municipal. ”Está sendo assim na pavimentação de ruas, na recuperação de espaços públicos e na implantação do novo sistema de iluminação pública”, destacou.





De acordo com o prefeito, “2017 é um ano de conclusão de projetos que já estavam em andamento, de elaboração de novos projeto e captação de recursos”, avaliou. “Os próximos três anos serão de muitas realizações em todos os quatro cantos de Sobral, seja nos distritos, seja na cidade e, na cidade, especialmente, nos bairros periféricos”, prometeu Ivo Gomes.





Participaram da inauguração, o vereador Itamar Ribeiro (PDT), o secretário de Cultura, juventude, esporte e lazer, Igor Bezerra; e o titular da Secretária de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, David Bastos.