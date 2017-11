Prefeito Ivo Gomes enviará para Câmara Municipal Projeto de Lei para premiar agentes de segurança que apreenderem armas de fogo em Sobral

Em seu terceiro encontro com o diretor do Departamento de Polícia do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio França, na tarde desta quinta-feira (09/11), o prefeito Ivo Gomes propôs que a Prefeitura premie agentes de segurança (policiais militares, policiais civis e guardas municipais) que apreenderem armas de fogo em Sobral. A proposta, que foi previamente acatada pelo delegado, deverá ser enviada em breve pelo prefeito em forma de projeto de lei à Câmara Municipal.





Até a próxima terça-feira (14/11), o diretor do Departamento, que está em missão especial desde o mês passado em Sobral para uma força tarefa de elucidação de crimes cometidos no município, vai se reunir com os agentes e com o titular do novo Núcleo de Homicídios da cidade, delegado Paulo de Castro, para apresentar a proposta e acolher sugestões.





"De 100 homicídios registrados em Sobral esse ano, 94 foram cometidos por arma de fogo. Em países desenvolvidos, esse índice não passa de 30, ou seja, é arma demais circulando no nosso município. Não podemos mais conviver com isso", explicou o prefeito Ivo Gomes, acrescentando que a Prefeitura está disponibilizando "tudo o que é possível legalmente" para ajudar no combate à violência no município.





Novos policias em Sobral





No último dia 01/11, o prefeito participou de encontro com a vice-governadora Izolda Cela, com o secretário da Segurança do Ceará, André Costa, com o comandante Geral da PM e com o delegado Geral da Polícia Civil, onde foram discutidos os preparativos para a chegada de mais 250 novos policiais em Sobral ainda neste mês.





"Embora as Polícias não sejam responsabilidade constitucional da Prefeitura, estamos cobrando do Governo do Estado que mais agentes de Segurança cheguem no nosso município. Não vou dormir sossegado enquanto não diminuirmos os índices de criminalidade em Sobral. Estou somando esforços com todos que podem nos ajudar nesse desafio", conclui Ivo Gomes.





Inquéritos concluídos





Durante a reunião de hoje, o delegado Marcos Aurélio também apresentou ao prefeito o resultado da força tarefa de elucidação de crimes que ele está desempenhando no município desde a metade de outubro. Até o momento, dos 104 homicídios registrados em Sobral este ano, 32 tiveram inquérito concluído, com identificação dos infratores.





Segue lista disponibilizada pela Polícia com nome das vítimas que tiveram autores dos seus crimes indiciados:





Marcelo Oliveira Valentin

Francisco José Feitosa dos Santos

Emanuel Vasconcelos de Moura

Hailton da Silva Ferreira

Ederson Sousa Silva

Francisco Thiago Batista do Nascimento

Francisco Alison Gomes de Paula

Jailson de Sousa Brito

Guilherme Costa Gomes

Katiana de Melo Pereira

Jadilson de Oliveira Gomes

Francisco Gleison Linhares Pereira

Gabriel Victor de Jesus Morais

Francisca Karliane Teixeira Araujo

Jociely Souza Gomes

Francisco Tiago do Nascimento Florêncio

Marcio de Lima dos Santos

Lenilton Avelino Nogueira

João Garcia Ribeiro

Erasmo Souza Duarte

Lucas Victor Marques Firmino

Paulo Vitor Fernandes Lima

Ednaldo da Silva

Francisco de Assis Machado Nascimento

Vanderson Barrozo Gomes

Icaro Klaus Farias Rosa

João de Holanda Félix

Antônio Maciel Silva Saraiva

Gleiciane Rodrigues Duarte

Olindina Pinto Vasconcelos

Francisco Orlando Ferreira do Nascimento

Luís Paulo Vasconcelos