Prefeito Ivo Gomes reúne Polícia Civil e Poder Judiciário para tratar de investigações de homicídios em Sobral

Para tratar da intensificação e eficácia nas investigações de homicídios em Sobral, o prefeito Ivo Gomes esteve reunido, mais uma vez, na tarde e noite desta terça-feira (14/11), com o diretor do Departamento de Polícia da Região Norte, delegado Marcos Aurélio França, e pela primeira vez com o juiz da Vara Criminal da Comarca de Sobral, Cavalcante Neto. As reuniões encabeçadas pela Prefeitura serão sistemáticas e têm o objetivo de manter uma relação mais próxima e de diálogo constante entre a Polícia Civil, que investiga os crimes, e o Poder Judiciário, que julga os acusados. Esta é a quarta reunião que Ivo Gomes convoca em seu gabinete com o intuito de unir forças no combate à violência em Sobral.





"A gente não pode conviver passivamente com a impunidade. Por isso, estamos intermediando esse diálogo e ajudando com o que a Prefeitura pode, para que as investigações e punição dos culpados ocorra o mais rápido possível. Esperamos que todos esses esforços surtam efeito na redução da violência", destacou o prefeito.





Na ocasião, também foram adiantadas as negociações acerca do Projeto de Lei que irá premiar os agentes de segurança (policiais militares, policiais civis e guardas municipais) que apreenderem armas de fogo no município e policiais civis que indiciarem culpados dos homicídios.









Inquéritos concluídos





Durante a reunião de hoje, o delegado Marcos Aurélio atualizou o resultado da força tarefa de elucidação de crimes que ele está desempenhando no município desde a metade de outubro. Até o momento, dos 105 homicídios registrados em Sobral este ano, 32 tiveram inquérito concluído, com identificação dos infratores.





Segue lista disponibilizada pela Polícia com nome das vítimas e dos indiciados:













Vítima - Indiciado





Marcelo Oliveira Valentin - Edson Cordeiro da Silva

Francisco José Feitosa dos Santos - David Silva dos Santos

Emanuel Vasconcelos de Moura - Antônio Ferreira Braz Filho

Hailton da Silva Ferreira - Alan Kairo Araújo Roque

Ederson Sousa Silva - Antônio Ferreira Braz Filho

Francisco Thiago Batista do Nascimento - Francisco Antônio Ximenes Filho

Francisco Alison Gomes de Paula - Bruno Sousa Silva

Jailson de Sousa Brito - Francisco Werli da Silva Nascimento

Guilherme Costa Gomes - Antônio Elton Nascimento Sales

Katiana de Melo Pereira - Expedito Erandilson Vitalino Carneiro

Jadilson de Oliveira Gomes - Francisco Wellington Silva Nicolau

Francisco Gleison Linhares Pereira - Lucas Aragão Silva

Gabriel Victor de Jesus Morais - Lucas de Aragão Silva

Francisca Karliane Teixeira Araujo - Francisco Erivelton Ribeiro de Oliveira

Jociely Souza Gomes - Josué Martins da Cunha

Francisco Tiago do Nascimento Florêncio - Francisco Clenilson de Oliveira

Marcio de Lima dos Santos - José Eraldo Mesquita do Nascimento

Lenilton Avelino Nogueira - José Ramiro Oliveira Lima

João Garcia Ribeiro - Leandro Paulo de Sousa

Erasmo Souza Duarte - Luiz Sérgio da Silva

Lucas Victor Marques Firmino - Francisco Assis Sousa Fontenele

Paulo Vitor Fernandes Lima - Wesley Rodrigues Costa

Ednaldo da Silva - Francisco Thalison dos Santos Jesus

Francisco de Assis Machado Nascimento - Daniel Henrique Ferreira da Silva

Vanderson Barrozo Gomes - Gregório Alisson Souza de Paula

Icaro Klaus Farias Rosa - Giovanni Aguiar Costa

João de Holanda Félix - Denilson Bezerra de Sousa

Antônio Maciel Silva Saraiva - Francisco Rafael Marques da Silva

Gleiciane Rodrigues Duarte - Maria de Fátima Brito Fernandes

Olindina Pinto Vasconcelos - Antônio Leonardo Souza Abreu

Francisco Orlando Ferreira do Nascimento - Carito Pereira de Sousa

Luís Paulo Vasconcelos - Francisco Ivo Araújo