Prefeito Roger Aguiar visita escolas, praças e ruas do Município de Marco

Para conferir de perto a realidade das escolas, reafirmar seu compromisso com a qualidade da educação municipal e o andamento das obras no Município, o Prefeito de Marco, Roger Aguiar, deu início, na última sexta-feira (04), a uma série de visitas às escolas, ruas e praças municipais. Na ocasião, o prefeito anunciou ainda a ampliação da Escola Furtuoso Marques de Freitas, na localidade de Santa Rosa, e vistoriou a qualidade das salas de aula e dos novos kits e carteiras escolares, que estão sendo entregues para os alunos.

Até esta segunda-feira (06), foram visitadas as escolas municipais Francisco Faustino Silveira, na Vila Maracajá; Furtuoso Marques de Freitas e José Pedro da Silva, na Santa Rosa; e José Helvecio, na Sede; além de praças e ruas.

Acompanhado do chefe de gabinete, Reubem Osterno Mourão, do vice-prefeito, Zé Leorne Neto, da secretária de Educação Municipal, Edineila Silveira, e do secretário de Infraestrutura, Valério Monte Rocha, o prefeito Roger Aguiar conversou com alunos, pais e professores para ouvir as demandas da população e falou do pacote de melhorias que a gestão municipal vem executando. “Nós estamos trabalhando incansavelmente para realizar inúmeras intervenções e avanços para as áreas as de saúde, educação, segurança e infraestrutura para todo o Município. Vem muita coisa boa por aí! São reformas de escolas, praças, calçamentos, quadras esportivas, postos de saúde, iluminação, entre outros. Este foi um compromisso assumido e faremos todo o possível para melhorar consideravelmente diversos aspectos da vida dos nossos munícipes e, principalmente dos que mais precisam,” anunciou.

Já a secretária de Educação, Edineila Silveira, acrescentou “as novas carteiras que estão substituindo as antigas oferecem maior conforto para nossos alunos, durante as longas horas do processo de aprendizagem e, inclusive, irão também proporcionar comodidade para os participantes do Enem. Esta entrega deixam nossas crianças muito felizes, não apenas pelos novos equipamentos, mas porque elas sabem que são reconhecidas e uma das prioridades desta gestão,”.





Visita aos distritos e localidades





Ainda no sábado (04), o prefeito cumpriu agenda nas localidades de Soares, Feijão Bravo, Juremal e nos distritos de Mocambo e Panacuí, onde discutiu e avaliou junto aos moradores das comunidades, demandas e ações que serão executadas em breve.