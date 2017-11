Prefeitura de Forquilha - CE abrirá Concurso Público para Guarda Municipal

A Prefeitura Municipal de Forquilha, no Estado do Ceará, anuncia que em breve irá abrir as inscrições de seu novo Concurso Público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva.





O intuito do certame será contratar 20 Guardas Municipais, com ensino Médio, que farão jus à remuneração de R$ 1.500,00.





As inscrições podem ser realizadas no período de 30 de novembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017, por meio do site da organizadora ( www.cetrede.com.br ), o horário dos cadastros é das 7h às 23h.