Prefeitura de Sobral anuncia programação do Réveillon 2018

A Prefeitura de Sobral anunciou, nesta terça-feira (21/11), as atrações do réveillon 2018. O cantor e compositor Nando Reis comandará o show da virada de ano, que contará ainda com a participação do sanfoneiro Waldonnys, Banda Chico Muçambê e o brega-roque do Freud Explica.





A tradicional festa, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), terá início às 16h30, nas margens direita e esquerda do Rio Acaraú, com cinema, brinquedos, apresentações culturais e brincadeiras infantis.





Às 17h, o cantor Waldonnys fará um show aéreo com acrobacias no céu sobralense. A partir das 22h, na margem esquerda, a banda Chico Muçambê comandará a festa que, em seguida, ficará no comando do cantor Nando Reis, num show especial onde serão cantados seus grandes sucessos, como “Muito Estranho”, “Por Onde Andei”, “Sei”, “Sou Dela”, “Coração Vago”, entre outros.





Após a queima de fogos, o réveillon de Sobral ficará no comando do sanfoneiro Waldonnys e da banda Freud Explica. Fora do palco principal, na margem esquerda, a festa continua na Tenda Eletrônica da ECOA, a partir da meia-noite.





Réveillon de Sobral 2018





A festa do réveillon 2018 em Sobral foi planejada conforme resultado da votação realizada pela fanpage da Prefeitura no facebook, onde 68,19% dos votantes optaram pela realização de festa com grande atração nacional e pequena queima de fogos.





Confira a programação completa do Réveillon de Sobral 2018: