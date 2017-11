Prefeitura de Sobral vai combater a violência com mais blitze na cidade

Enquanto a população de Sobral, reclama da falta de segurança, a Prefeitura garante recursos para reforçar a Guarda Civil Municipal, e investe forte na fiscalização do trânsito para tentar prender traficantes e assaltantes que tentem passar pelas blitzes que diariamente acontecem pela cidade. Com o reforço garantido da PM, que mantém duas viaturas estacionadas ao lado dos agentes de trânsitos, como forma de evitar quaisquer tipo de agressão aos agentes, agora, o Prefeito Ivo Gomes, reforça a fiscalização com a aquisição de novas viaturas. Ao todo, a Prefeitura investiu cerca de R$ 600 mil com recursos do Tesouro Municipal na aquisição das sete viaturas, que já estão em operação. Elas estão sendo utilizadas em rondas preventivas.





Via Wilson Gomes