Prefeitura realiza abertura da Primeira Feira do Livro de Sobral

A abertura da Primeira Feira do Livro de Sobral aconteceu na noite desta terça-feira (07/11), no Centro de Convenções Inácio Parente. O cartunista e escritor Maurício de Sousa proferiu palestra magna para um auditório lotado de fãs, que prestigiaram a abertura do evento.





Antes de subir ao palco, Maurício de Sousa falou sobre a importância do evento, “depois dessa primeira feira a cidade não será a mesma em termos culturais, de estudos, pesquisas, artes e literatura. Fiquei feliz por estar aqui no início deste processo que, com certeza, vai continuar”, avaliou o cartunista.





A Feira do Livro de Sobral se estende até quinta-feira (09/11) com vasta programação que inclui contação de histórias, oficinas, palestras, bate papo com escritores e atividades afins. O evento acontece no Centro de Convenções, a partir das 18 horas. A entrada é gratuita.





A Feira do Livro é uma realização da Prefeitura de Sobral, através de uma ação conjunta das secretarias do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer.