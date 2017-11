RAPAZ PEDIU SUA NAMORADA EM CASAMENTO, MAS RECEBEU UM NÃO POR SER POBRE…10 ANOS DEPOIS O JOGO VIROU!

Essa é a história de um jovem rapaz, que estava apaixonado por uma mulher e acreditava fielmente que eles fossem almas gêmeas, mas sua felicidade durou pouco… até o momento em que ele pediu ela em casamento e se surpreendeu com sua resposta.





Carter e sua namorada ficaram juntos por volta de 3 anos, até o momento em que ele achou que era a hora de pedi-la em casamento, e foi o que ele fez, pediu sua amada em casamento, e recebeu um não. Ela disse que ele era muito pobre, e que eles precisavam terminar para que ela pudesse encontrar alguém com melhores condições, para lhe dar um futuro.





Essa resposta abalou o rapaz, que chegou a quase entrar em depressão, mas como sempre, a vida passou e ele conseguiu melhorar e mudar. Com muito esforço e dedicação, o jovem criou sua empresa, e acabou se tornando muito rico.





Então, 10 anos se passaram daquele “não”, até que, por acaso, ele encontrou sua ex-namorada enquanto estava andando pelo shopping. Com toda educação, ele a cumprimentou, e então debochando do rapaz ela perguntou: “Você conseguiu pelo menos melhorar a sua vida? O homem com quem eu casei ganha 18 mil dólares por mês!”





Ele não teve tempo para poder respondê-la, pois seu marido chegou naquele momento, ele olhou para Carter e o cumprimentou gentilmente, e então voltou-se a sua mulher e falou: “Amor, lembra do meu chefe que eu tanto te falo? É ele!”.





A mulher não conseguiu expressar nenhuma reação, nem sequer falar alguma coisa ao ver quem seu ex-namorado havia se tornado.





Nós estamos compartilhando essa história para que você veja e possa construir seus relacionamentos baseado em sentimentos, e não em bens materiais ou interesse, pois isso pode mudar facilmente, bem diferente do sentimento.