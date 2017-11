REVOLTANTE! A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ ENTREGUE AS "BARATAS"

A saúde pública de Sobral está em estado de calamidade.





O cidadão de nome Manoel Marinho Feijão sofreu um acidente de trânsito no dia 25/10/2017, sofrendo uma grave fratura na perna esquerda. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa de Sobral, recebeu atendimento médico, e recebeu a informação de que seria necessário uma cirurgia, em virtude da gravidade dos ferimentos.





O Sr. Manoel Feijão até hoje agoniza em sua residência, sentindo fortes dores e está na iminência de perder a perna por falta de uma cirurgia.





Em Tempo





Isso é uma total falta de respeito e compromisso para com a população que sofre com o descaso da saúde pública na cidade de Sobral. Sobral gasta milhões de reais com eventos "culturais" e outros gastos que não são prioridades.





Solicitamos que o Ministério Público investigue o total descaso da saúde pública na cidade de Sobral, onde recentemente morreu um cidadão vítima de um desabamento de uma obra da prefeitura, por falta de equipamentos no hospital Santa Casa.