Rogério Ceni aceita proposta do Fortaleza e aguarda para assinatura de contrato

Informação foi divulgada pelo canal Esporte Interativo.

O treinador Rogério Ceni aceitou a proposta do Fortaleza para comandar a equipe em 2018 e só aguarda agora o momento da assinatura do contrato com o Tricolor. A informação é do repórter Lucas Catrib, do Esporte Interativo.





O ex-goleiro e ex-treinador do São Paulo deve confirmar a ida para o Fortaleza a qualquer momento. O clube quer um nome de peso para comandar a equipe durante 2018, quando completa 100 anos.





