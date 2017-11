"Salve Geral" do Comando Vermelho dá início a greve de fome de presos da facção no Ceará

O “salve geral” da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV), ordenando que todos os integrantes da quadrilha entrem em greve de fome em todos os presídios, penitenciárias e cadeias públicas do todo o país, começa ater a adesão dos presidiários do Ceará. O movimento começa a surgir numa das unidades do Complexo Penitenciário de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O protesto da organização criminosa já se espalha por diversos estados brasileiros e no Ceará teve início ainda na madrugada de terça-feira. Os detentos cearenses seguem a uma ordem geral que partiu do comando do crime no Rio de Janeiro.





O protesto do CV é contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de impedir o retorno de presos membros de facções a seus estados de origem após temporada para cumprimento de Regime Disciplina Diferenciado (RDD) em penitenciárias federais de segurança máxima.





O presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, advogado Cláudio Justa, informou que na CPPL 1, onde estão separados os presos do Comando Vermelho, o movimento do iniciado ainda na madrugada de quarta-feira e que a situação pode piorar se houver a adesão de integrantes de facções aliadas, como a Família do Norte (FDN) e os presos que dizem pertencer à “Massa”, isto é, não serem membros de nenhuma facção.





País afora





No estado do Acre, os mais de 600 detentos integrantes do Comando Vermelho continuam em greve de fome no pavilhão A do Presídio Estadual Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, em protesto contra a decisão do ministro.





Detentos de 12 unidades prisionais do Rio também iniciaram, ontem (8), a uma greve de fome. A Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) afirmou que “a alimentação está sendo servida e as visitas não estão suspensas, mas que apesar disso, os internos recusaram o café da manhã e os familiares não compareceram às visitas”.