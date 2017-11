SARGENTO FROTA E SUA COMPOSIÇÃO POLICIAL PRENDE MÃE E FILHO EM SOBRAL

Na manhã desta quinta-feira, dia 2, Policiais Militares durante patrulhamento no bairro Renato Parente, realizaram a apreensão de um menor suspeito de praticar assalto no bairro. Quando os policiais foram até a residência da genitora do menor infrator, verificaram que contra a ela havia um mandado de prisão em aberto, oriundo da 2ª vara criminal de Sobral. A mulher foi identificada por Elândia Maria Costa de Paula.





Mãe e filho foram encaminhado à Delegacia Regional de Sobral para a lavratura dos procedimentos legais, em seguida o menor foi encaminhado ao núcleo de menores Zequinha Parente e a Elândia foi conduzida para a cadeia pública.





Fonte: Sobral 24 horas