Secretaria da Educação de Sobral divulga período de matrículas da rede municipal

A Rede Municipal de Ensino de Sobral realiza, até o dia 30 de novembro, o período de renovação de matrícula dos estudantes veteranos. Já a matrícula dos alunos novatos será realizada de 4 a 15 de dezembro, na escola mais próxima da residência do estudante. As aulas da Rede Municipal de Ensino estão previstas para começar em 1° de fevereiro de 2018.





Os pais ou responsáveis de alunos novatos devem se dirigir até a escola mais próxima de sua residência durante o período de inscrições com a seguinte documentação: cópia da certidão de nascimento, duas fotos 3x4, cartão de vacinação, cartão do SUS e uma cópia do comprovante de residência.





A rede municipal de ensino conta com 58 escolas, que atendem toda a matrícula pública de educação infantil e de 1° ao 9°ano do ensino fundamental. Os estudantes que cursarão séries não oferecidas na própria escola serão remanejados para outra escola considerando sempre a proximidade da residência do aluno, conforme a portaria nº156/2017 publicada no Diário Oficial do Município.