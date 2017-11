Sinpol realiza 1° seminário sobre projeto Oficial de Polícia Judiciária (OPJ)

O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (SINPOL-CE) realiza no dia 25 de novembro, a partir das 9 horas, encontro com a categoria para apresentar e debater sobre o inovador Projeto OPJ.





Com o tema "Projeto Oficial de Polícia Judiciária (OPJ) - Apresentação e Discussão com a categoria", o seminário será realizado na sede anexo do Sinpol, no bairro José Bonifácio.





A iniciativa tem o intuito de apresentar à categoria o Projeto Oficial de Polícia Judiciária (OPJ), bem como tratar da possível implantação de "pilotos" do projeto em, pelo menos, duas delegacias.





De acordo com o presidente do Sinpol, Francisco Lucas de Oliveira, a implementação do OPJ trará benefícios para a categoria e população . "A ideia é visionária e segue uma tendência nacional de alteração no formato de organização dos cargos nas polícias judiciárias do país e, por consequência, da investigação criminal", afirma.





O presidente do Sinpol reforça que é fundamental a presença de toda categoria. "Juntos poderemos discutir sobre o Oficial de Polícia Judiciária (OPJ), que é o futuro da investigação criminal no Brasil".









Serviço:





1° Seminário do Sinpol - Projeto Oficial de Polícia Judiciária (OPJ) - Apresentação e Discussão com a categoria"





Quando: 25 de novembro, a partir das 9 horas





Onde: sede anexo do Sinpol - Rua Jaime Benévolo, 816, José Bonifácio