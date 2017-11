Esse calçadão fica às margens do Riacho Mucambinho, que divide o Padre Palhano e o Conjunto Padre José Linhares. O local está abandonado: muito lixo no calçadão, um banheiro foi construído no passeio público, o riacho está sujo e necessitando urgente de uma limpeza, buracos na via pública, trazendo perigo aos transeuntes e outros graves problemas.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves