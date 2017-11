SOBRAL: ACUSADO DE HOMICÍDIO É APREENDIDO JUNTO COM TRIO LOGO APÓS ASSALTO NO JORDÃO

Na noite de ontem (18/11), quatro homens fizeram um assalto no Distrito de Jordão, levando uma motocicleta Bros de cor preta e vários celulares. A Equipe RAIO 05 e 04 conseguiram interceptar o quarteto em duas motocicletas nas proximidades da Avenida Senador José Ermírio de Moraes, com eles foram apreendidos um revólver calibre 32 com seis munições intactas, vários celulares e recuperar a motocicleta roubada.





Dois menores e dois maiores foram conduzidos para a Delegacia 24 horas de Sobral, os maiores foram identificados como Francisco Wilson do Nascimento Sousa, 28 anos e Igor do Nascimento Agostinho, 21 anos.





Um dos menores apreendido é acusado de um homicídio dias atrás no bairro Sumaré.





Fonte: Sobral 190