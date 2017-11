SOBRAL ANTIGA - JERÔNIMO PRADO

Comentário de Aldemir Arruda:

Jerônimo Medeiros Prado nasceu em 15 de julho de 1909, no povoado de São Vicente, em Jaibaras, Sobral. Em 1932 Jerônimo Prado mudou para Sobral com a família e como sendo um homem de grande visão para o comércio inicia logo suas atividades como comerciante. Sua visão de empreendedor leva Jerônimo Prado, em 1940 fundar em Sobral a Brasil Oiticica, firma especializada no comércio de oleaginosas da zona norte do Ceará. Com o sucesso da empresa, Jerônimo Prado torna-se um homem respeitado no meio empresarial de Sobral com inauguração do Cine Alvorada. Homem de fino trato e também bem relacionado no meio político, principalmente com o partido da UDN e com o Pe. Palhano de Sabóia, Jerônimo é convidado a ser o candidato a prefeito por essa legenda. Aceito o convite, parte para luta, e embora essa disputa fosse desigual não tira o ânimo de Jerônimo, o vitorioso Cesário Barreto, estava contando com o apoio do partido do Chico Monte e do Governador Parsifal e o prefeito Palhano não estava conseguido fazer uma boa administração. Não conseguindo ser eleito, Jerônimo não desanima. Parte novamente para luta e enfrentando um domínio eleitoral forte do prefeito Cesário e se candidata novamente em 1966 já com liderança própria.