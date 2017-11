SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Um morador, que não quis se identificar, denuncia que agentes fiscalizadores do trânsito, no município estariam se omitindo e, por consequência, trazendo mais danos a pedestres moradores da Avenida Pericentral III, mais precisamente na conhecida "Rua da Estação". Segundo a denúncia, por conta das mudanças confusas e arbitrárias de sentido da via, seguida da omissão para a fiscalização, muitos pedestres, idosos, gestantes e crianças, se obrigam a dividir a faixa da via ( já tão estreita), com carros, motos e caminhões, tendo em vista que por ali, seguem caminhões e carretas em sentido a BR 222.









De acordo com o denunciante, já eram comuns os casos de acidentes e atropelamentos, e irá se agrvar com certeza. Outra situação relatada é de que, para uns as placas são válidas, porém para outros, que são parentes de um assessor de um vereador, da base de apoio de sustentação ao prefeito, há excessões!

“As autoridades sabem do problema, não fazem nada e são convenientes com a situação. ”, relatou o denunciante.