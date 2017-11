SOBRAL DE CENAS FORTES

Prefeito Ivo Gomes manda ouvidoria absolver o comandante da Guarda Municipal, acusado de usar veículo alugado pela prefeitura, como transporte escolar da filha. Ele fazia até passeios familiares nos finais de semana, indo a cultos, restaurantes etc... com o veículo e combustível pago com dinheiro público. O mais interessante ainda é que não chamaram para ouvir quem fez a denúncia e agora o comandante vai ser promovido ao cargo máximo da instituição, com salário que vai saltar de 12, para 15 mil reais. A denúncia corre também no Ministério Público Estadual.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Wellington Macedo