Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá bom dia. Gostaria de fazer uma denuncia aos responsáveis da prefeitura de Sobral, pois vieram na rua Evangelina Sabóia fazerem uma manutenção nos esgotos no qual deixaram o nível da rua mais alto que das casas, trazendo transtorno quando começar a chover e entrar água nas casas, e sem falar no abandono de manilhas no meu terreno."