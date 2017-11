SOBRAL: HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO É PRESO PELOS POLICIAIS DO RAIO

No início da tarde de hoje (16/11), dois homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos em via pública no bairro Dom Expedito, vindo a lesionar três pessoas.





Diante das informações, a Equipe da VTR RAIO 011, conseguiu localizar um dos suspeitos e a motocicleta usada no sinistro.





Paulo Henrique Sousa Pinta, vulgo "Gordim" 18 anos, foi preso no bairro Parque Santo Antônio e reconhecido por testemunhas na Delegacia 24h de Sobral.