SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA OBRA ABANDONADA NA RUA ALAMEDA ALAGOAS

"Gostaria de denunciar uma construção na rua Alameda Alagoas no bairro Colina que fica ao lado da Fábrica 3 da Grendene. Nessa rua possui uma empresa de Call Center que engloba mais de 50 funcionários que faz um percurso diariamente 24h por dia, mas infelizmente estamos sendo alvos de assaltos constante de meliantes que se escondem nesse local e nos abordam com armas e praticando assalto, já vi vários colegas vítimas dessa barbaridade e queria solicitar ajuda, pois já entramos em contato com a prefeitura e os mesmos alegam que a construção estar parada devido a empresa responsável ter "sumida" e que estão aguardando uma nova empresa assumir a nova licitação que foi disponibilizada, a prefeitura nos prometeram que seria colocado um segurança nessa obra para evitar que a mesma servisse de abrigo para vagabundos, pois acreditamos que a imagem de um guarda constrangesse esses indivíduos e evitasse essas práticas de assaltos. Até o momento nenhuma medida foi tomada, nem mesmo a contratação desse segurança foi realizada. Também indagamos que a rua está com bueiro aberto, pedras soltas e cheio de buraco o que proporciona acidentes, queremos pavimentação nessa rua. Estamos nos sentindo coagidos e inseguros no percurso do nosso trabalhar, peço que nos ajudem a transmitir essa reclamação para que todos possam ter conhecimento disso, espero que chegue até os órgãos responsáveis afim de tomar as devidas precauções e garantir nosso direito de segurança pública."