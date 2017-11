SOBRAL: OCORRÊNCIA DE "CHUVA" DE BALAS É REGISTRADA NO BAIRRO SUMARÉ

Noite de terror para os moradores do bairro Sumaré! Indivíduos efetuaram uma rajada de balas no bairro. O fato foi registrado na noite desta sexta-feira (3), por volta das 22h30min. Segundo informações de populares, foram ouvidos aproximadamente 20 disparos. Ainda não temos informações de pessoas feridas.



A Polícia foi acionada, compareceu no local e realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.



Mais detalhes a qualquer momento.