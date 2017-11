Sobral ocupa a primeira posição no ranking estadual na geração de empregos no interior em outubro

Pelo terceiro mês seguido, o município de Sobral registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada (formais). Foram 665 novos postos de trabalhos gerados em outubro, o que coloca o município na primeira posição entre todas as cidades do interior do Estado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nessa segunda-feira (20/11). Sobral ficou atrás apenas da capital, Fortaleza, que gerou 915 vagas de trabalho formais.





De acordo com o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Inácio Ribeiro, “Sobral experimenta um crescimento gradativo na geração de emprego”. Em agosto, o saldo positivo foi de 175 vagas. No mês de setembro, o município registou expansão, gerando 606 novos empregos. Em outubro, o nível de emprego cresceu 9,74%, batendo recorde no ano com 665 novos postos de trabalho. O acumulado para o período foi de 1446 novos empregos com carteira assinada. Os setores que mais impulsionaram a economia foram indústria, serviço e construção civil.





De acordo com Inácio Ribeiro, “o processo de geração de emprego não ocorre de forma espontânea. Não dá para gerar emprego confiando apenas na mão invisível do mercado. Esse processo precisar ser induzido”, justifica o secretário. Para ele, o sucesso alcançado pelo município é resultado de uma sucessão de fatores como “a retomada e o incremento dos projetos de capacitação de mão de obra pela atual gestão, como o Projeto Sobral Empreendedor e o Projeto Segunda Chance, por exemplo, aliados a política de atração de investimentos, que tem oferecido maior celeridade na abertura de novas empresas”, destaca Inácio Ribeiro.